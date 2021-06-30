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Жбанов продлил контракт с УНИКСом на один сезон

15:07, 30.06.2021
Жбанов продлил контракт с УНИКСом на один сезон
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС объявил о продлении контракта с защитником Георгием Жбановым.

У баскетболиста была прописана в контракте опция игрока, которым он и воспользовался, продлив соглашение до конца сезона-2021/22.

Жбанов переходил в казанский клуб летом прошлого года. За один сезон баскетболист провел за УНИКС 46 матчей.

Напомним, ранее стало известно имя нового главного тренера основной команды УНИКСа.

СпортБаскетбол
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