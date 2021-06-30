Жбанов продлил контракт с УНИКСом на один сезон
УНИКС объявил о продлении контракта с защитником Георгием Жбановым.
У баскетболиста была прописана в контракте опция игрока, которым он и воспользовался, продлив соглашение до конца сезона-2021/22.
Жбанов переходил в казанский клуб летом прошлого года. За один сезон баскетболист провел за УНИКС 46 матчей.
Напомним, ранее стало известно имя нового главного тренера основной команды УНИКСа.СпортБаскетбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым