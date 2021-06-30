Жбанов продлил контракт с УНИКСом на один сезон

УНИКС объявил о продлении контракта с защитником Георгием Жбановым.

У баскетболиста была прописана в контракте опция игрока, которым он и воспользовался, продлив соглашение до конца сезона-2021/22.

Жбанов переходил в казанский клуб летом прошлого года. За один сезон баскетболист провел за УНИКС 46 матчей.

Напомним, ранее стало известно имя нового главного тренера основной команды УНИКСа.