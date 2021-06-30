В России средний срок ипотеки в мае впервые достиг 20 лет — это много или мало?

В мае этого года средневзвешенный срок по выданным ипотечным кредитам обновил рекорд — он составляет 20 лет. Банк России проводит такие наблюдения с 2018 года.

Отмечается, что банки выдали 148,4 тыс. ипотечных кредитов в мае 2021 года — это на 22,5% меньше апреля этого года, пишет ТАСС. За первые пять месяцев было выдано 758 тыс. ипотек на более 2,14 трлн рублей.

Больше 10,26 трлн рублей составил общий банковский портфель ипотечных кредитов к началу мая. Также в мае на 0,32% снизился объем просроченной задолженности по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: Максим Платонов

20 лет ипотеки — это:

На 7,6 года больше, чем составлял средний срок погашения ипотеки в 2009 году — тогда на это нужно было 12,4 года.

— тогда на это нужно было 12,4 года. В 2,5 раза больше, чем, по официальным данным, потребуется семье из Татарстана с одним ребенком и средней зарплатой, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м, — им необходимо 8 лет.

— им необходимо 8 лет. На 1,6 года больше, чем составлял средний срок погашения ипотеки в прошлом году — было 18,4 года.

— было 18,4 года. Больше на 16 лет, чем потребовалось на строительство станции метро «Дубравная» в Казани — ее начали строить в 2014 году и сдали в 2018-м.

Фото: Олег Тихонов

На 2 года дольше, чем дождаться готовности самого старого долгостроя в Казани — по улице Достоевского, 57 : его начали возводить в 2003 году и ввели только в 2021-м.

Алексей Нечаев