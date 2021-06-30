В России не планируют блокировать зарубежные социальные сети

В России не планируют блокировать зарубежные социальные сети. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

— Нет таких планов, не собираемся никого блокировать. Но есть проблемы, что они посылают нас подальше, когда не выполняют законы российских законов. Говорят, мы у вас работать будем, а вам бусы дадим. Если работают у нас в стране, деньги зарабатывают, должны выполнять наши законы. Поэтому на первом этапе мы настаиваем, чтобы эти платформы открывали у нас полноценные представительства.



Глава государства подчеркнул, что нет никаких планов закрывать зарубежные соцсети, но есть технические способы, например, замедление.

Он напомнил ситуацию с мессенджером Telegram: «С Telegram договорились. Работает же всё нормально».