Путин отверг сценарий третьей мировой при затоплении эсминца Британии

Президент России Владимир Путин заявил, что считает инцидент с проходом британского эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма провокацией. Об этом было сказано в ходе прямой линии с главой государства.

— Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир был бы на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто делает это, знают, что не выйдут победителями из этой войны.

Также глава государства вспомнил, что когда Россия прекратила военные учения у границ Украины, то страны НАТО, наоборот, «приперлись» к российским рубежам. Российский лидер выразил беспокойство «военным освоением» украинской территории.