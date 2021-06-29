Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Англии обыграла Германию (2:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу.

Решающим стал гол, забитый на 75-й минуте встречи Рахимом Стерлингом. Второй гол в ворота немецкой команды отправил Харри Кейн, ударом головой удвоивший преимущество англичан.

После этой победы Англия вышла в четвертьфинал Евро-2020, Германия, в свою очередь, покидает турнир. Примечательно, что немцы впервые с 2004 года не вышла в 1/4 финалам чемпионатов Европы.

Этот матч стал последним для Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии. Тренер немцев не будет продлевать свой контракт.

В четвертьфинале Англия встретится с победителем пары Швеция — Украина, который определится сегодня ночью.

Напомним, накануне из Евро-2020 выбыла команда Франции.