На водоемах Татарстана с начала лета погибли 22 человека

Фото: realnoevremya.ru (на фото - озеро Изумрудное)

С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 32 происшествия на воде, в которых погибли 14 человек, спасено 18, рассказал сегодня начальник Управления гражданской защиты исполкома города Фердинант Тимурханов. С начала купального сезона — 17 происшествий, на которых погибло 8 человек, спасено девять.

Все случаи гибели зарегистрированы в неорганизованных местах купания, добавил Тимурханов. «Наблюдается небывалый наплыв к берегам. Заняты не только пляжи, но и везде, где есть подход к воде», — констатировал он.

По данным МЧС по РТ, с 1 июня на воде в Татарстане погибли 22 человека, в том числе один ребенок. Спасли 13 человек, в том числе троих детей. Только за прошедшие выходные на татарстанских водоемах, по данным МЧС, утонули четыре человека, двоих спасли.

«Реальное время» сообщало о двух последних случаях: мужчина утонул на песчаном острове напротив пристани Елабуги, а в реке Казанка возле аквапарка «Ривьера» — 17-летний парень.

Маргарита Головатенко