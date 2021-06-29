Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность чешской НПО «Компания свободы информации»
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации из Чехии Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»).
Решение принято по результатам рассмотрения материалов, поступивших в надзорное ведомство во вторник, 29 июня. Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, сообщает telegram-канал Генпрокуратуры.
Надзорное ведомство направило решение в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
На прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность американской образовательной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College).
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