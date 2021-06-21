Генпрокуратура России признала нежелательной американскую НПО «Бард колледж»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность американской образовательной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College).

Решение принято по результатам изучения материалов, поступивших в надзорное ведомство в понедельник, 21 июня. Генпрокуратура установила, что деятельность «Бард колледж» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информация о решении направлена в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщили в Генрокуратуре.

Напомним, за участие, сбор средств и организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России, вводится уголовная ответственность. Соответствующий законопроект во втором чтении на прошлой неделе приняла Госдума.

Татьяна Демина