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Генпрокуратура России признала нежелательной американскую НПО «Бард колледж»

18:45, 21.06.2021
Генпрокуратура России признала нежелательной американскую НПО «Бард колледж»
Фото: facebook.com/genprocrf

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность американской образовательной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College).

Решение принято по результатам изучения материалов, поступивших в надзорное ведомство в понедельник, 21 июня. Генпрокуратура установила, что деятельность «Бард колледж» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информация о решении направлена в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщили в Генрокуратуре.

Напомним, за участие, сбор средств и организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России, вводится уголовная ответственность. Соответствующий законопроект во втором чтении на прошлой неделе приняла Госдума.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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