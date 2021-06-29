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Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму

16:50, 29.06.2021
Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму
Фото: sport-express.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что получила травму. Из-за этого она не сможет присутствовать на первом сборе национальной команды перед новым сезоном.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лед», — написала Щербакова в «Инстаграм».

Несмотря на травму, фигуристка тренируется в Новогорске с первого дня сборов.

Напомним, в состав сборной России на следующий сезон не вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева.

СпортФигурное катание
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