Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что получила травму. Из-за этого она не сможет присутствовать на первом сборе национальной команды перед новым сезоном.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лед», — написала Щербакова в «Инстаграм».

Несмотря на травму, фигуристка тренируется в Новогорске с первого дня сборов.

Напомним, в состав сборной России на следующий сезон не вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева.