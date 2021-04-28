В Куюках предлагают выбрать название новой школы

В деревне Куюки Пестречинского района РТ продолжается строительство школы на 1 224 места. Власти муниципалитета предлагают выбрать название новому учреждению.

На голосование выдвинули три варианта: «Алгоритм успеха», «Технология» и «Орбита наук». Номер понравившегося названия можно оставить под специальной записью в instagram-аккаунте Пестречинского района.

На сегодняшний день на объекте завершены земляные работы, бетонная подготовка и гидроизоляция. Выполнена установка плиты фундамента, монолитных стен и колонн второго этажа. Рабочие приступили к строительству третьего этажа.

Работы на объекте ведутся по графику, сообщает пресс-служба Пестречинского района РТ.

Напомним, 9 марта президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по строительству школы в Куюках.



Уже 17 марта на объекте начались земляные работы по планировке территории и устройству котлована под фундамент здания. В строительстве задействовали около 200 человек и 40 единиц спецтехники.



Татьяна Демина