В Казани присяжные вынесли вердикт обвиняемому в поджоге жены

Фото: "Реальное время"

Накануне коллегия присяжных Советского райсуда Казани признала 41-летнего казанца Олега Ирейкина виновным в умышленном поджоге своей жены в сентябре 2020 года, с особой жестокостью и издевательством, вследствие чего потерпевшая скончалась в больнице через несколько дней.



При этом по первому эпизоду дела — о причинении той же потерпевшей средней тяжести вреда здоровью в мае 2020-го — присяжные Ирейкина оправдали.

В ходе судебного следствия обвиняемый вину ни в одном преступлении не признал. «Реальное время» готовит репортаж с процесса.