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В Казани присяжные вынесли вердикт обвиняемому в поджоге жены

13:38, 29.06.2021
В Казани присяжные вынесли вердикт обвиняемому в поджоге жены
Фото: "Реальное время"

Накануне коллегия присяжных Советского райсуда Казани признала 41-летнего казанца Олега Ирейкина виновным в умышленном поджоге своей жены в сентябре 2020 года, с особой жестокостью и издевательством, вследствие чего потерпевшая скончалась в больнице через несколько дней.

При этом по первому эпизоду дела — о причинении той же потерпевшей средней тяжести вреда здоровью в мае 2020-го — присяжные Ирейкина оправдали.

В ходе судебного следствия обвиняемый вину ни в одном преступлении не признал. «Реальное время» готовит репортаж с процесса.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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