В трех торговых центрах Казани за сутки прививку от COVID-19 сделали более 500 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник, 28 июня, в трех торговых центрах Казани вакцинацию от коронавируса прошли 507 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

В ТЦ «Мега» прививку от COVID-19 сделали 211 казанцев, в ТЦ «Южный» — 63. В торговом центре «Парк Хаус» первый компонент вакцины от коронавируса получил 181 человек, еще 52 вкололи вторую дозу препарата.

В Минздраве РТ напомнили, что вакцинацию в ТЦ Казани можно пройти с 10.00 до 20.00. В «Меге» и «Южном» можно получить только первый компонент вакцины, а в «Парк Хаусе» работают сотрудники больницы №12, которые ставят второй укол препарата.

По последним данным, в Татарстане вакцинировались 520 024 человека, из них 374 854 татарстанца получили второй компонент вакцины.





Татьяна Демина