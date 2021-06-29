Эдуард Шиверских из Казани пойдет в Госдуму от партии «Новые люди»

Фото: предоставлено партией «Новые люди»

Партия «Новые люди» выдвигает кандидатом в Государственную думу от Республики Татарстан магистра в области химических технологий Эдуарда Шиверских.



Эдуард — молодой специалист. Родился в Казани в 1992 году. Окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет. В 22 года стал руководителем отдела технического контроля и охраны труда в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан. Эту должность Эдуард Шиверских совмещает с работой экспертом в региональной ячейке Профсоюза работников здравоохранения России.

«Я родился в Казани. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, выступал на конкурсах чтецов. Занимался плаванием и единоборствами. Люблю шахматы. В свободное время с коллегами всегда играем. Шахматы позволяют самосовершенствоваться. Хочешь победить — играй с сильными соперниками. Весь жизненный и рабочий путь с этим связан. Меня всегда окружали опытные люди, у которых я учился. Именно опыт друзей и коллег помог мне стать профессионалом», — отметил Эдуард Шиверских.

Эдуард разделяет принципы «Новых людей». Поэтому и решил пойти в парламент РФ вместе с этой партией. «Мне нравится то, что «Новые люди» объединили вокруг себя развитых, простых и энергичных людей. Новые люди помогают поверить в то, что каждый может сделать больше, чем думает. Партийное youtube-шоу «Дебаты-кандидаты» — отличный проект (18+). Он не только пробудил искреннее сочувствие к существующим проблемам, но и показал, что даже простые люди могут сделать многое».

Главное направление работы для Эдуарда сейчас — решение проблем медицины Татарстана и экологической безопасности родной земли. Эдуард уверен — в Татарстане живут самые лучшие люди. «Наша молодежь знает, чем заниматься. Поэтому важно не ставить палки в колеса, а дать возможность каждому реализовать задуманное. Это мы и сделаем вместе с «Новыми людьми», — отметил Эдуард.

По словам сторонника «Новых людей», нужно решить актуальную проблему вывоза твердых коммунальных отходов. «Срочно заняться вопросом раздельного сбора мусора. Экологию нужно улучшать — не «в стране в целом», а прямо там, где живут люди. Эксперты партии «Новые люди» уже работают над решением этой проблемы», — подытожил Эдуард Шиверских.





Материал подготовлен при поддержке пресс-службы партии «Новые люди»