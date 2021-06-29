В Казани увидят «Непарадный Ленинград» почти столетней давности
1 июля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. На экспозиции представлены работы художников ленинградской пейзажной школы 1930–1940-х годов.
Выставка включает более ста картин 22 живописцев, среди которых Александр Ведерников, Владимир Гринберг, Николай Емельянов и другие. По мнению современных искусствоведов, творчество пейзажистов того времени — попытка уйти от действительности, поскольку соцреализм становился доминирующим и единственно одобренным сильными мира сего жанром изобразительного искусства.
Отличительной особенностью работ художников стало не точное отображение увиденного, но умение через минимальные средства передать максимум личных впечатлений. Форма создавалась крупными цветовыми пятнами и их взаимодействиями.
Выставка «Непарадный Ленинград» передвижная. В Казани она пробудет до 28 июля, чтобы потом отправиться в Челябинский государственный музей изобразительных искусств, а затем — в музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге.ОбществоКультура Татарстан
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