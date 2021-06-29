В Казани увидят «Непарадный Ленинград» почти столетней давности

Фото: ГМИ Санкт-Петербурга

1 июля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. На экспозиции представлены работы художников ленинградской пейзажной школы 1930–1940-х годов.

Выставка включает более ста картин 22 живописцев, среди которых Александр Ведерников, Владимир Гринберг, Николай Емельянов и другие. По мнению современных искусствоведов, творчество пейзажистов того времени — попытка уйти от действительности, поскольку соцреализм становился доминирующим и единственно одобренным сильными мира сего жанром изобразительного искусства.

Фото: ГМИ Санкт-Петербурга

Отличительной особенностью работ художников стало не точное отображение увиденного, но умение через минимальные средства передать максимум личных впечатлений. Форма создавалась крупными цветовыми пятнами и их взаимодействиями.

Фото: ГМИ Санкт-Петербурга

Выставка «Непарадный Ленинград» передвижная. В Казани она пробудет до 28 июля, чтобы потом отправиться в Челябинский государственный музей изобразительных искусств, а затем — в музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге.