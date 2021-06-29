Сборная России по биатлону сможет выступить на летнем ЧМ с логотипом в цветах российского флага

Российские биатлонисты смогут выступить на летнем чемпионате мира с логотипом в цветах российского триколора несмотря на международные санкции. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

СБР сумел достичь окончательной договоренности с Международным союзом биатлонистов (IBU).

«Это важный прецедент — от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег», — прокомментировал глава СБР Виктор Майгуров.

Виктор Майгуров (слева). Фото: biathlonrus.com

Отметим, что ранее IBU не позволил российским биатлонистам выступать с логотипом СБР, на котором использован трехцветный логотип флага России. В январе сборная выступила на чемпионате мира в Поклюке с монохромным логотипом СБР.



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