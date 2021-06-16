Биатлонистка Кайшева вышла замуж и будет выступать под фамилией Нигматуллина
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева в новом сезоне будет выступать под другой фамилией. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по биатлону.
Кайшева вышла замуж за своего личного тренера, трехкратного победителя Универсиады в лыжных гонках Ильшата Нигматуллина. В следующем сезоне она приняла решение выступать под фамилией мужа.
Также фамилию поменяла Евгения Павлова. Теперь на гонках она будет значиться Буртасовой.
Напомним, Кайшева стала второй в итоговом рейтинге российских биатлонисток по итогам соревновательного сезона-2020/21.Спорт
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