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Биатлонистка Кайшева вышла замуж и будет выступать под фамилией Нигматуллина

18:10, 16.06.2021
Биатлонистка Кайшева вышла замуж и будет выступать под фамилией Нигматуллина
Фото: vk.com/russianbiathlon

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева в новом сезоне будет выступать под другой фамилией. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по биатлону.

Кайшева вышла замуж за своего личного тренера, трехкратного победителя Универсиады в лыжных гонках Ильшата Нигматуллина. В следующем сезоне она приняла решение выступать под фамилией мужа.

Также фамилию поменяла Евгения Павлова. Теперь на гонках она будет значиться Буртасовой.

Напомним, Кайшева стала второй в итоговом рейтинге российских биатлонисток по итогам соревновательного сезона-2020/21.

Спорт
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