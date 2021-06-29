Беглым миллиардером из Татарстана займется Интерпол

МВД Татарстана объявило в международный розыск 50-летнего экс-владельца зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» Гочи Кварацхелию. Вахитовский райсуд Казани санкционировал его заочный арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Верховный суд РТ признал эту меру пресечения законной.



Как выяснило «Реальное время», Кварацхелии предъявлено заочное обвинение в хищении 5 млн 728 тысяч рублей, путем предоставления в налоговую заведомо ложных сведений в декларации о возмещении НДС в 2016-2017 годах. Преступление, по версии силовиков, было совершено в сговоре с экс-директором мясокомбината Сергеем Мунтаниолом.

За это мошенничество Мунтаниол еще в 2019-м получил условный срок 3,5 года с испытательным в 3 года. Его предполагаемый сообщник на тот момент был объявлен лишь в федеральный розыск.

Напомним, еще в 2019-м было известно — сбежал миллиардер Кварацхелия в Грузию, на фоне долгов, причем бросил в холодильникам предприятия 80 тонн замороженной курятины, которую позже новый владелец компании захоронил прямо на речном берегу.

Ранее в международный розыск объявили казанского адвоката Тамази Кварацхелия, обвиняемого в афере на 175 тысяч долларов. По данным МВД, он также прячется в Грузии.