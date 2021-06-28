В кафе и ресторанах Ульяновской области появятся «бесковидные» зоны

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ульяновской области усиливают меры по борьбе с коронавирусом. В частности, там появятся заведения общепита с особыми зонами, посетить которые смогут только те жители региона, которые прошли вакцинацию от COVID-19 или предоставили отрицательный ПЦР-тест.

Власти Ульяновской области решили продлить режима повышенной готовности до 31 июля, сообщается на сайте правительства региона. На массовых мероприятий в помещении на улице допускается не более 50 участников. Предлагается полный запрет работы детских игровых комнат в торговых центрах.

В регионе также ограничивается работа заведений общепита, караоке-залов и боулинг-клубов в ночное время, с 00.00 до 7.00. При первом нарушении индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей, организациям — до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении их сумма гораздо выше.

Фото: Максим Платонов (архив)

Во многих регионах России власти начали усиливать борьбу с распространением коронавируса. Так, в Башкирии с 5 июля вступит в силу правило об обслуживании в заведениях общепита только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом.

С сегодняшнего дня все московские предприятия общественного питания начали работать в «бесковидном» режиме. Граждане смогут посещать кафе, рестораны и т.п., только если они прошли вакцинацию, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или же имеют отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трех дней). При себе нужно иметь специальный QR-код. Бумажные справки и сертификаты при этом не принимаются.



Татьяна Демина