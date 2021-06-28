В мэрии Казани назвали места, разрешенные для купания

На аппаратном совещании в мэрии Казани рассказали, где в городе можно купаться.



В начале летнего сезона определили пять пляжей: озеро Комсомольское, Локомотив, Нижнее Заречье, озеро Глубокое и озеро Большое Лебяжье.

Однако по состоянию на 28 июня пляжи «Озеро Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье» не прошли проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Купание в них запрещено.

На всех казанских пляжах и местах отдыха выставили спасательные посты. Медпункты работают с 9.00 до 20.00. Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей не купаться в необорудованных для этого местах. Следует воздержаться от отдыха на воде в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Роспотребнадзор Татарстана остался недоволен результатами исследований воды водоемов озера Большое Лебяжье и пляжа «Нижнее Заречье» (ТКБ).

В мае Роспотребнадзор РТ не рекомендовал казанцам купаться в озерах Большое Лебяжье и Глубокое, тогда озера не прошли проверку по бактериологическим показателям воды.

Маргарита Головатенко