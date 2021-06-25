Роспотребнадзор Татарстана не рекомендовал отдыхать на пляжах «Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье»

Роспотребнадзор Татарстана остался недоволен результатами исследований воды водоемов озера Большое Лебяжье и пляжа «Нижнее Заречье» (ТКБ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 24 июня пробы воды оказались неудовлетворительными по санитарно-химическим показателям на пляже озера Большое Лебяжье. Микробиологическим показателям не соответствует пляж озера Большое Лебяжье (ОКБ, ТКБ), пляж «Нижнее Заречье» (ТКБ).

Ведомство не рекомендует купаться в данных местах.

При этом пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по вирусологическим и паразитологическим показателям, не зарегистрированы.

В мае Роспотребнадзор Татарстана не рекомендовал казанцам купаться в озерах Большое Лебяжье и Глубокое. Два этих озера не прошли проверку по бактериологическим показателям воды.



Ольга Плешкова