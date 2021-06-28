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Казань стала лидером топа по количеству пеших прогулок жителей

07:42, 28.06.2021
Казань стала лидером топа по количеству пеших прогулок жителей
Фото: realnoevremya.ru

Жители Казани буквально обогнали жителей других городов России по количеству пройденных за день шагов. В среднем жители татарстанской столицы проходят за день порядка 7 138 шагов, сообщает команда сервиса «Шаги» ВКонтакте.

На втором месте с небольшим отставанием — москвичи, за день они проходят порядка 7 116 шагов, на третьем месте — калининградцы (7 107 шагов). В пятерку также вошли жители Сочи (7 072 шага) и Санкт-Петербурга (6 883 шага).

Самые неактивные по пешим прогулкам города — Оренбург, Махачкала, Стерлитамак, Тольятти и Курган. Жители этих городов в среднем проходят менее 6 тысяч шагов в день.

Самый активный день для прогулок у россиян — пятница, а самый «ленивый» — воскресенье. Мужчины в среднем ходят больше женщин на 22%.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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