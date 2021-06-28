В Казани задержали большинство участников массовой драки, остальных ищут

Наряд полиции доставил большую часть подравшихся возле мечети в Казани в отдел полиции «Япеева», проводятся мероприятия по задержанию других участников массовой драки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД по РТ.



Полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства конфликта. В полицию не поступало заявлений, участники не обращались в медицинские учреждения. По окончании всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

Массовая драка произошла в центре Казани у мечети на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала в ночь на 27 июня. В побоище участвовало порядка 10-15 человек.

Маргарита Головатенко