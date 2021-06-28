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Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

03:33, 28.06.2021
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Фото: realnoevremya.ru

28 июня с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии встретится президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 выпускников 18 военных вузов, завершивших обучение с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений»,— говорится в сообщении.

В прошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии.

Алексей Нечаев
Общество
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