Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

28 июня с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии встретится президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 выпускников 18 военных вузов, завершивших обучение с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений»,— говорится в сообщении.

В прошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии.

Алексей Нечаев