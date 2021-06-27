В Татарстане спасли мужчину, который после ссоры уплыл в неизвестном направлении

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в 6.49 в МЧС потупило сообщение о том, что возле города Тетюши на реке Волга недалеко от острова «Вертолетный» мужчина 1968 года рождения поссорился с друзьями и уплыл в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 09.15 на реке Волга в 1 км от острова «Вертолетный» мужчину вытащили из воды — его передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина держался за бревно из последних сил.

фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Алексей Нечаев