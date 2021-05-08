Крытая часть экстрим-парка «Урам» будет завершена в июне

Фото: Максим Платонов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрел строительство крытой части экстрим-парка «Урам». Завершить стройку планируют в июне, ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Строительство здания завершено на 80%, внутренняя отделка выполнена на 60%, благоустройство прилегающей территории — на 70%.

фото: Максим Платонов

Также Минниханов осмотрел ход строительства внутри зданий Присутственных мест, посетил площадку по строительству студенческого общежития Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, осмотрел строящийся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек при ДРКБ и ознакомился с реализацией ряда дорожных проектов.

Сегодня в 14.00 в молодежном экстрим-парке «Урам» стартовал Республиканский фестиваль по экстремальным видам спорта.



Алексей Нечаев