В Челнах остается дефицит врачей, несмотря на привлечение кадров

Ключевой проблемой здравоохранения в Челнах остается дефицит кадров, сообщила на выездном заседании заместитель главы города Ирина Сагидуллина.



В настоящее время для решения этой проблемы в медицинских вузах по целевому направлению обучаются 43 студента, за счет средств Кабмина Татарстана — четверо студентов. Еще 22 обучающихся — по социальной программе адресной подготовки врачей для муниципальных образований.

Одному из ординаторов в 2020 году выплатили 80 тысяч рублей компенсации за счет средств бюджета Челнов на обучение по специальности «функциональная диагностика» с дальнейшим трудоустройством в БСМП.

По республиканскому и муниципальным грантам в Челны привлекли 300 врачей. Решение о выделении муниципального гранта было инициировано и принято депутатами горсовета. Сейчас сумма гранта РТ составляет 800 тысяч рублей, а муниципального — 200 тысяч рублей, тогда как годом ранее сумма была в два раза меньше, сообщают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Маргарита Головатенко