В Казани прошли скачки на пони
В Казани на ипподроме состоялись скачки на лошадях, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Особой дисциплиной были скачки на пони. Первой в них стала 14-летняя Диляра Муртазина. Жокей из Татарстана Марат Вафин занял 1 место в скачках на лошадях. Всего за день прошло 10 скачек и 4 заезда — победили разделили между собой призовой фонд в более чем 2 млн рублей. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей России.
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