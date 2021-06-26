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В Казани прошли скачки на пони

19:51, 26.06.2021
В Казани прошли скачки на пони
Фото: kzn.ru (архив)

В Казани на ипподроме состоялись скачки на лошадях, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Особой дисциплиной были скачки на пони. Первой в них стала 14-летняя Диляра Муртазина. Жокей из Татарстана Марат Вафин занял 1 место в скачках на лошадях. Всего за день прошло 10 скачек и 4 заезда — победили разделили между собой призовой фонд в более чем 2 млн рублей. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей России.

Алексей Нечаев
ОбществоСпорт Татарстан
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