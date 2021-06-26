Глава Фонда родных языков народов РФ и его заместитель подозреваются в хищениях 15,5 млн рублей
Исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров подозреваются в хищениях более 15,3 млн рублей — средства выделило Минпросвещения РФ на подготовку учебников.
«Следствие считает, что исполнительный директор фонда Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров заключили фиктивные договоры на допечатную подготовку учебников по долганскому, вепсскому и алеутскому языкам для первого и третьего класса и похитили бюджетные средства», — сказал источник ТАСС.
В уголовных делах о мошенничестве насчитывается 25 эпизодов. Отмечается, что похищенные средства были перечислены в подконтрольное Соболеву и Федорову ИП. Заявления о хищениях подали в полицию представители Минпросвещения.
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