В Турции начали строительство канала «Стамбул»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» — он пройдет параллельно Босфору. Об этом сообщает «РИА Новости».
Канал будет иметь длину 45 км и минимальную ширину 275 метров, а в глубину будет 21 метр. Также он соединит Черное и Мраморное моря. Первым начнут строить один из шести мостов через канал. О возможности создания этого проекта Эрдоган говорил еще в 2011 году. Канал позволит уменьшить нагрузку на Босфор.
В конце мая Эрдоган заявил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор запланирована на конец июня.
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