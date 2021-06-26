В Турции начали строительство канала «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» — он пройдет параллельно Босфору. Об этом сообщает «РИА Новости».

Канал будет иметь длину 45 км и минимальную ширину 275 метров, а в глубину будет 21 метр. Также он соединит Черное и Мраморное моря. Первым начнут строить один из шести мостов через канал. О возможности создания этого проекта Эрдоган говорил еще в 2011 году. Канал позволит уменьшить нагрузку на Босфор.

В конце мая Эрдоган заявил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор запланирована на конец июня.



Алексей Нечаев