Эрдоган назвал дату начала строительства нового канала «Стамбул»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор запланирована на конец июня.

«Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», — цитирует турецкого лидера «РИА Новости».

Новый канала соединит Мраморное море с Черным. О возможности создания этого проекта Эрдоган говорил еще в 2011 году. Канал позволит уменьшить нагрузку на Босфор.

Также Анкара надеется, что авиасообщение с Россией может скоро возобновиться. Об этом заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.



Алексей Нечаев