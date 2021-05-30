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Эрдоган назвал дату начала строительства нового канала «Стамбул»

07:19, 30.05.2021
Эрдоган назвал дату начала строительства нового канала «Стамбул»
Фото: pixabay.com

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор запланирована на конец июня.

«Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», — цитирует турецкого лидера «РИА Новости».

Новый канала соединит Мраморное море с Черным. О возможности создания этого проекта Эрдоган говорил еще в 2011 году. Канал позволит уменьшить нагрузку на Босфор.

Также Анкара надеется, что авиасообщение с Россией может скоро возобновиться. Об этом заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьИнфраструктура
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