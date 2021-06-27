Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и сильный ветер
Сегодня, 27 июня в Татарстане максимальная температура воздуха составит +31..+36 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.
Днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза, локально ожидается град. Ветер западный умеренный, но при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с.
О грозе, граде и сильном ветре в воскресенье 27 июня предупреждало МЧС по республике.
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