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Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и сильный ветер

06:20, 27.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 27 июня в Татарстане максимальная температура воздуха составит +31..+36 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза, локально ожидается град. Ветер западный умеренный, но при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с.

О грозе, граде и сильном ветре в воскресенье 27 июня предупреждало МЧС по республике.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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