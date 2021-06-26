Казанский спецпрокурор санкционировал обыски в колонии №2

Фото: Казанская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

С внеплановой проверкой наведался накануне вечером в колонию №2 УФСИН по РТ Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Панфилов.



В ходе выборочных обысков у ряда осужденных изъяли запрещенные товары, в том числе не подлежащие передаче в зону продукты питания, которых набралось на несколько ящиков. Также нашли зашитый в матрас мобильный телефон с сим-картой, сообщили «Реальному времени» в Казанской спецпрокуратуре.

Обыски проходили с участием сотрудников центрального аппарата УФСИН по РТ.

По результатам проверки нарушителей режима и порядка отбывания наказания изолировали от других осужденных, а на имя начальника колонии Андрей Панфилов направил представление. Он требует привлечь виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности и принять меры для предотвращения таких нарушений.

В 2020-м в Татарстане задержали 56 человек за попытки передать и пронести запрещенные предметы и вещества в СИЗО и колонии. В режимных учреждениях сотрудники ФСИН за год изъяли 2 455 мобильных телефонов, причем лишь каждый пятый забрали у зэков, остальные — на этапе доставке.