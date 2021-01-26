В 2020 году за попытку передачи запрещенных предметов в ИК и СИЗО Татарстана задержали 56 человек

В 2020 году в исправительных колониях и следственных изоляторах Татарстана за попытку передачи запрещенных предметов задержали 56 человек, из них к административной ответственности привлекли 39.

По фактам передачи наркотических средств лицам, содержащимся в ИК и СИЗО, в прошлом году возбудили 12 уголовных дел, сообщил на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ его начальник Эдуард Хиалеев. Всего в 2020 году изъяли 1102,7 грамма наркотиков.

Фото: Екатерина Аблаева

В прошлом году в ИК и СИЗО Татарстана изъяли 2 455 мобильных телефонов. 80,6% из них удалось изъять на стадии попытки доставки, в том числе путем переброса через ограждение.

Также в 2020 году операторы связи направили материалы на отключение 780 абонентских номеров осужденных. Этот показатель в 2,3 раза выше, чем в 2019 году.

Также на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ сообщили, что два исправительных учреждения Татарстана изменят режим содержания осужденных.



Татьяна Демина