Роспотребнадзор опасается появления на Сабантуе кишечных инфекций из-за жары

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, риск массового распространения коронавируса на Сабантуе есть, но он не критичный, так как праздник проводится на улице, а там стоит жара. А высокая температура для вируса является некомфортной.

— Вот чего мы точно опасаемся, так это кишечных инфекций из-за высокой температуры, расслабленности наших граждан и тех предприятий, которые выходят с выездной торговлей. Каждый год на Сабантуях мы видим не совсем правильное соблюдение мер профилактики в отношении кишечных инфекций и отравлений, — отметила он.

Роспотребнадзор рекомендовал не продавать, а гостям не покупать скоропортящиеся продукты — шашлыки из курицы, салаты с заправкой, майонезные салаты, пирожки с рубленым мясом.

— Наших жителей призываем прежде всего не употреблять такие эпидзначимые продукты на Сабантуе. Если видите, что у торговой точки нет холодильного оборудования, что все лежит на открытом солнце и лежит довольно долго, не нужно это покупать, не нужно экспериментировать, не нужно давать это детям, — призвала Авдонина.

Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что на праздновании Сабантуя в Татарстане будет действовать масочный режим. Вместе с тем Патяшина не рекомендовала приходить на Сабантуй не вакцинированным от коронавируса и не имеющим антитела, а также лицам, относящимся к группе риска.