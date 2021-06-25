УНИКС объявил об уходе разыгрывающего Джордана Теодора
Американский разыгрывающий Джордан Теодор покидает УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.
«За этот сезон Джордан провел на паркете 692 минуты и заработал для команды 185 очков.
Мы благодарим его за самоотверженную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении казанцев.
Теодор выступал за УНИКС с ноября 2020 года, когда вернулся в клуб после того, как не смог найти новую команду после летнего отъезда из Казани.
Американец запомнился болельщикам тем, что во время карантина из-за пандемии коронавируса он стал чемпионом кибертурнира Pro Cup, представляя на соревнованиях УНИКС.СпортБаскетбол
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