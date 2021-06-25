Роспотребнадзор Татарстана выявил поддельное сливочное масло

Роспотребнадзор Татарстана выявил поддельное сливочное масло «Адыгейское золотое». Ведомство направило информацию о нем в правоохранительные органы.

Сообщается, что масло «Адыгейское золотое» традиционное сладко-сливочное несоленое с м.д.ж. 82,5% производства ООО «Полезные продукты», юридический адрес которого Республика Адыгея, Адыгейск, Кооперативная, 25, а также ООО «Финком», располагающийся в Москве, в Нагатинской области, 56а, в реальности по данным адресам не располагаются и не занимаются производством молочной продукции.

«В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота молочной продукции материалы по данному факту направлены в правоохранительные и следственные органы Республики Адыгея для принятия соответствующих мер», - говорится в сообщении.

В мае жителя Татарстана обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ст. 238 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).



Ольга Плешкова