Татарстанец обвиняется в организации преступного сообщества — он торговал «левой» водкой

47-летний житель Казани обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ст. 238 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

Речь идет о Станиславе Федорове, которого 7 октября прошлого года сотрудники угрозыска задержали в Самаре. С апреля 2015-го он находился в международном розыске, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

По версии следствия, мужчина создал в 2012—2013 годах преступное сообщество и незаконно производил спиртосодержащую продукцию. Также члены сообщества занимались реализацией и доставкой товара. Кроме того, часть фальсифицированной продукции под видом известных торговых марок продавалась через торговые павильоны в Казани.

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В 2015 году деятельность сообщества была пресечена — сотрудники полиции изъяли более 80 тонн спиртосодержащей продукции. В 2017 году 13 участников преступного сообщества были приговорены к различным срокам лишения свободы.



Алексей Нечаев