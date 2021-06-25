Полицейские не нашли взрывоопасных веществ в квартире казанца, угрожавшего взорвать гранату

Полицейские не нашли взрывоопасных предметов в квартире, где казанец грозился взорвать гранату в доме по улице Рихарда Зорге, 77. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.



Штурм квартиры на третьем этаже начался около часа назад. Сообщалось, что к мужчине пришли судебные приставы и потребовали прибрать квартиру в связи с антисанитарией и горами мусора в ней.



«Полицейским, при содействии сотрудников Росгвардии, удалось проникнуть в жилище правонарушителя, где кинологи и саперы провели осмотр. Взрывоопасных предметов в квартире не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства.



Мужчина для дальнейших разбирательств доставлен в отдел полиции.

Ольга Плешкова