Глава Верховного суда РТ привился от коронавируса

Фото: «Реальное время»

Как стало известно «Реальному времени», председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и члены его семьи сделали прививки от короновирусной инфекции.



В пресс-службе суда подтвердили эту информацию, сообщив, что Гилазов является активным сторонником вакцинации и призывает всех защищаться от коронавируса.

Ранее в Верховном суде РТ был организован временный пункт вакцинации для сотрудников. В настоящее время на электронных стендах у залов заседания, помимо информации о рассматриваемых, транслируются слайды с разъяснениями мифов о вакцинации, информацией о разработке вакцин и противопоказаниям к прививкам.