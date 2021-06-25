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Глава Верховного суда РТ привился от коронавируса

12:07, 25.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Верховного суда РТ привился от коронавируса
Фото: «Реальное время»

Как стало известно «Реальному времени», председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и члены его семьи сделали прививки от короновирусной инфекции.

В пресс-службе суда подтвердили эту информацию, сообщив, что Гилазов является активным сторонником вакцинации и призывает всех защищаться от коронавируса.

Ранее в Верховном суде РТ был организован временный пункт вакцинации для сотрудников. В настоящее время на электронных стендах у залов заседания, помимо информации о рассматриваемых, транслируются слайды с разъяснениями мифов о вакцинации, информацией о разработке вакцин и противопоказаниям к прививкам.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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