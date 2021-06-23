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В МЧС прокомментировали появление рыжего дыма над пороховым заводом в Казани

22:07, 23.06.2021
В МЧС прокомментировали появление рыжего дыма над пороховым заводом в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Информация о рыжем дыме на территории Казанского порохового завода поступила сегодня вечером. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин.

По словам главного инженера завода, выделение такого дыма не представляет опасности для жизни и здоровья горожан и является частью технологического процесса.

При низких температурах воздуха этот дым не виден, а в жаркую погоду приобретает рыжий цвет и становится более заметен, отметили в МЧС.

О том, что над Казанским пороховым заводом появилось облако оранжево-бурого цвета — «лисий хвост» — «Реальному времени» сообщили очевидцы.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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