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Над Казанью заметили «лисий хвост»

21:04, 23.06.2021
Над Казанью заметили «лисий хвост»
Фото: очевидцы

Над Казанским пороховым заводом появилось облако оранжево-бурого цвета — более известное как «лисий хвост». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Издание направило запрос в ГУ МЧС РФ по РТ.

Подобное облако над пороховым заводом появлялось в июне 2015 года. Очевидцы сообщали о резком кислом запахе. МЧС тогда сообщило, что «лисий хвост» — выброс оксида азота, последствия разложения нитроцеллюлозы, применяемой при производстве пороха — опасности для жизни и здоровья выброс не представляет, являясь частью технологического процесса. По мнению некоторых специалистов, впрочем, «лисий хвост» раздражает дыхательные пути, а также может вызвать отек легких.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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