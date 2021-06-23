Над Казанью заметили «лисий хвост»
Над Казанским пороховым заводом появилось облако оранжево-бурого цвета — более известное как «лисий хвост». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
Издание направило запрос в ГУ МЧС РФ по РТ.
Подобное облако над пороховым заводом появлялось в июне 2015 года. Очевидцы сообщали о резком кислом запахе. МЧС тогда сообщило, что «лисий хвост» — выброс оксида азота, последствия разложения нитроцеллюлозы, применяемой при производстве пороха — опасности для жизни и здоровья выброс не представляет, являясь частью технологического процесса. По мнению некоторых специалистов, впрочем, «лисий хвост» раздражает дыхательные пути, а также может вызвать отек легких.ПроисшествияОбщество Татарстан
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