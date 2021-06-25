В Татарстане возбудили дело после гибели рабочего из Марий Эл

24 июня в селе Атня Балтасинского района РТ 26-летний рабочий из Марий Эл получил несовместимые с жизнью травмы во время прокладки трубопровода. Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительстве, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что рабочего завалило грунтом, когда он находился на дне траншеи. Причиной случившегося могло стать несоблюдение правил безопасности неустановленным сотрудником ООО «Раминвест — М». Извлеченный грунт находился в опасной близости от края траншеи. Сама траншея не была подготовлена для прокладки водопроводных труб. Потерпевший работал там по гражданско-правовому договору.

Следствие устанавливает все обстоятельство произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по РТ

В Татарстане на днях возбудили уголовное дело после гибели рабочего в результате розлива кислоты.

Маргарита Головатенко