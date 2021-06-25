«Монреаль» впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв «Вегас»

«Монреаль» обыграл в овертайме «Вегас» (3:2 от) в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли по хоккею.

Решающей стала шайба Арттури Лехконена, которую он забросил спустя полторы минуты после начала дополнительного времени. Также в составе «Канадиенс» отличились Ши Уэбер и Коул Кофилд. У «Вегаса» забивали Райлли Смит и Алекс Мартинес.

Отличную игру провел вратарь «Монреаля» Кэри Прайс. Голкипер отразил 37 бросков из 39 от хоккеистов соперника.

Благодаря этой победе счет в серии стал 4:2 в пользу «Монреаля», который сыграет в финале Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Соперником «Канадиенс» станет победитель серии «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3:3).

Отметим, что в составе «Монреаля» выступает внук экс-тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Защитник Александр Романов провел в своем первом плей-офф НХЛ 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский стал самым побеждающим российским голкипером в матчах Кубка Стэнли.