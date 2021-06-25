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В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом

02:33, 25.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом
Фото: Максим Платонов

Департамент здравоохранения Москвы уточнил порядок плановой госпитализации для переболевших COVID-19.

«Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса», — говорится в сообщении.

Также в департаменте добавили, что готовы разбираться в каждом конкретном случае отказа в госпитализации при предоставлении фактов, подтверждающих некорректные действия больниц.

Ранее сообщалось, что в больницах Москвы оказывать плановую помощь будут только пациентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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