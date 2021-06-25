Россия может поставить С-400 Белоруссии в кратчайшие сроки

Первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрей Бойцов заявил, что Россия готова оперативно рассмотреть вопрос о поставке в Белоруссию систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

«Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1» такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки», — цитирует его «РИА Новости».

Алексей Нечаев