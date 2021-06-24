В Минпромторге рассказали о работе над восстановлением авиасообщения с Египтом

Фото: Максим Платонов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о работе над восстановлением авиасообщения с Египтом. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов, подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этого документа, поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса, из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и мы сможем начать возобновление этих рейсов непосредственно на курорты Египта», — сказал Мантуров.

Египет разрешил въезд гражданам, которые сделали прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», без предоставления ПЦР-теста. Посетить страну можно уже через 14 дней после введения в организм второй дозы препарата.

Алексей Нечаев