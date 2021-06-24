Минспорт обсудит лимит на легионеров с РФС после провала сборной на Евро-2020

Министерство спорта России рассмотрит вопрос лимита на легионеров в российском футболе после провального выступления сборной страны на чемпионате Европы-2020. О планах обсудить ситуацию с Российским футбольным союзом (РФС) сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Что касается лимита на легионеров, я думаю, что это будет предметом нашего обсуждения с РФС. Примем, уверен, абсолютно адекватное решение», — сказал Матыцин.

При это он отметил, что в целом, вся система подготовки футболистов и управления в российском футболе нуждается в совершенствовании.

«К сожалению, я это уже говорил сразу после неутешительного результата со сборной Дании, у нас разрозненно абсолютно развивается система детского футбола, профессиональные клубы и институт сборных команд», — сказал Матыцин.

Фото: rfs.ru

На сегодняшний день в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров «8+17», когда в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных футболистов. Такое правило было установлено в 2019 году.



Напомним, сборная России досрочно завершила выступления на чемпионате Европы-2020, заняв четвертое место в группе В. Глава РФС Александр Дюков назвал результат национальной команды на турнире неудовлетворительным.