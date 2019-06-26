Утвержден новый лимит в РПЛ с сезона-2020/21

На заседании исполкома РФС был принят новый формат лимита на легионеров в РПЛ, сообщает ТАСС.

С сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов.

При этом ограничения по количеству легионеров на поле не будет, все восемь иностранцев смогут находиться на поле одновременно.

Отметим, что сезон-2019/20 пройдет по старой системе «6+5», когда на поле могут выходить одновременно не более шести легионеров.