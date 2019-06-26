Новости спорта

18:19 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Утвержден новый лимит в РПЛ с сезона-2020/21

16:47, 26.06.2019
Утвержден новый лимит в РПЛ с сезона-2020/21
Фото: premierliga.ru

На заседании исполкома РФС был принят новый формат лимита на легионеров в РПЛ, сообщает ТАСС.

С сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов.

При этом ограничения по количеству легионеров на поле не будет, все восемь иностранцев смогут находиться на поле одновременно.

Отметим, что сезон-2019/20 пройдет по старой системе «6+5», когда на поле могут выходить одновременно не более шести легионеров.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров