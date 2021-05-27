В Казани размещены на дорогах почти 200 километров автобусных полос

Фото: Максим Платонов

Казань является лидером по количеству автобусных полос на общую протяженность дорог. Они установлены на 43 улицах, а их общая длина составляет почти 200 км. Об этом в ходе прямого эфира рассказал замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров.

Он отметил, что автомобилисты не всегда соблюдают ПДД и создают помехи. Автобусные полосы необходимы для того, чтобы соблюдать интервальность маршрутов и обеспечить приоритет общественного транспорта перед личным, подытожил Шакиров.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Он попросил автовладельцев относиться с пониманием к автобусам и быть более осмотрительными на дорогах.

Недавно столица Татарстана заняла третье место в рейтинге 76 городов России по качеству работы общественного транспорта.



Алексей Нечаев