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В Казани размещены на дорогах почти 200 километров автобусных полос

14:54, 27.05.2021 3
В Казани размещены на дорогах почти 200 километров автобусных полос
Фото: Максим Платонов

Казань является лидером по количеству автобусных полос на общую протяженность дорог. Они установлены на 43 улицах, а их общая длина составляет почти 200 км. Об этом в ходе прямого эфира рассказал замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров.

Он отметил, что автомобилисты не всегда соблюдают ПДД и создают помехи. Автобусные полосы необходимы для того, чтобы соблюдать интервальность маршрутов и обеспечить приоритет общественного транспорта перед личным, подытожил Шакиров.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Он попросил автовладельцев относиться с пониманием к автобусам и быть более осмотрительными на дорогах.

Недавно столица Татарстана заняла третье место в рейтинге 76 городов России по качеству работы общественного транспорта.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 май
    как
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  • Анонимно 27 май
    Какой смысл хвастаться длиной выделнных полос, если они не соблюдаются? Контроля нет, в итоге по ним ездит кто хочет. А должны только автобусы и троллейбусы.
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    Анонимно 27 май
    Не все сразу, контроль потихоньку увеличивают, тех кто нарушает штрафует. В перспективе все будет нормально работать.
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