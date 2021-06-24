В Татарстане за три месяца потратили «безналом» 141 млрд рублей — это много или мало?

В Татарстане в первом квартале 2021 года количество безналичных платежей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% — до 192 млн операций, сообщили сегодня в пресс-службе Нацбанка республики. Общая сумма этих платежей составила 141 млрд рублей, что на 4% больше, чем годом ранее.

Средняя сумма одной такой операции составила 732 рубля, добавляют в пресс-службе. Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 93% по количеству и 46% по сумме. Оба показателя на 1 п.п. больше, чем год назад.

Количество платежных карт, выданных на территории республики, выросло за год на 9% — до 8,2 млн штук, в том числе карт национальной платежной системы «Мир» — на 26%, до 2,5 млн штук.

Фото: pixabay.com

141 млрд по безналу — это

В среднем по 17 195 рублей за квартал на одну платежную карту, выпущенную в республике.

на одну платежную карту, выпущенную в республике. 8% от общего объема платежей, проведенных через кредитные организации в Татарстане — по данным ЦБ, это 1,78 трлн рублей.

— по данным ЦБ, это 1,78 трлн рублей. Меньше, чем в Татарстане было операций по снятию налички с карт — за квартал их объем составил 162,3 млрд рублей.

— за квартал их объем составил 162,3 млрд рублей. В 27 раз меньше, чем объем онлайн-платежей в Москве и Московской области — там он составляет 3,798 трлн рублей, более половины российского объема. Налички там, кстати, снимают заметно меньше — только 1,5 трлн рублей за квартал.

— там он составляет 3,798 трлн рублей, более половины российского объема. Налички там, кстати, снимают заметно меньше — только 1,5 трлн рублей за квартал. Больше, чем объем онлайн-платежей в Башкирии — там их объем за квартал составляет 117,4 млрд рублей.

— там их объем за квартал составляет 117,4 млрд рублей. В 1,6 раз меньше, чем в рекордсмене по онлайн-платежам среди регионов — Краснодарском крае — там объем онлайн-платежей за квартал составил 224,9 млрд рублей.

— Краснодарском крае — там объем онлайн-платежей за квартал составил 224,9 млрд рублей. 1,6% от общероссийского объема — за первый квартал, по данным ЦБ, россияне совершили 10,6 млрд безналичных оплат товаров и услуг на 8,8 трлн руб.

Фото: Олег Тихонов

2,2% от объема операций по снятию наличных в России — 548,5 млн операций на 6,4 трлн рублей, минимальный объем за последние 10 лет.

— 548,5 млн операций на 6,4 трлн рублей, минимальный объем за последние 10 лет. В 8,4 раза больше, чем средний объем рынка онлайн-торговли в Татарстане за квартал — за год, по данным Ozon, объем рынка в республике составил 67 млрд рублей, но он ежегодно растет примерно на 30%.

Александр Артемьев